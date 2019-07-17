Умер известный итальянский драматург Андреа Камиллери
• 11:20 • 17 июля 2019
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Ему было 93 года
Фото: Фотография с сайта издания La Repubblica (https://www.repubblica.it/)
Итальянский писатель, режиссер и драматург Андреа Камиллери скончался в госпитале Santo Spirito в Риме. Ему было 93 года. О трагедии сообщается в особом бюллетене медучреждения, передает издание Repubblica.
В документе уточняется, что «критическое состояние, в котором находился писатель, в последние часы резко обострилось», что привело к летальному исходу.
Экстренная госпитализация драматурга потребовалась еще 17 июня, когда после резкого падения давления у него остановилось сердце. Его незамедлительно перевели в реанимацию в вышеуказанной больнице и ввели в состояние фармакологической комы, подключив к аппарату искусственной вентиляции легких. Все это время рядом с писателем находились его жена Розетта и три дочери.
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