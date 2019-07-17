Более 20 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах
• 11:28 • 17 июля 2019
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Во Внукове задержано четыре рейса
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»
Более 20 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Расписания».
Во Внукове задержано четыре рейса. В Домодедове задержали десять вылетов и четыре отменили.
В Шереметьеве не вылетят вовремя три рейса.
Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО
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