Культурный отдых становится ближе

Более 3,5 миллиона человек посетили территорию музея-заповедника «Царицыно» с начала года.

Думаю, что к 2020-му улучшим показатели. Для сравнения: в 2018-м здесь побывали 6 миллионов человек, из них 1,3 миллиона — в дворцовом комплексе.

Мы стремимся, чтобы каждый второй гость парковой зоны попадал в наши музеи, в том числе благодаря новым проектам. А в этом сезоне «Царицыно» превратится в большую фестивальную площадку, на которой пройдет несколько массовых мероприятий — в том числе десятидневный марафон «Дачное Царицыно» и Фестиваль исторических садов. Цикл культурных событий объединен названием «Летние фестивали в Царицыне».

Одно из них — «Дачное Царицыно» — уже стартовало 12 июля. Мероприятие проходит в Москве уже второй раз. В этом году развлекать гостей будут персонажи в костюмах XIX века. Программа позволяет каждому почувствовать себя дворянином позапрошлого столетия на отдыхе.

Все желающие смогут погулять по древней усадьбе, поиграть в лаун-теннис, посмотреть спектакль под открытым небом — словом, развлечься именно так, как больше века назад это делали жители столицы.

Михаил и Татьяна Ткаченко с дочерью Марьяной на Дне семьи, любви и верности в музее-заповеднике «Царицыно» Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Продлится мероприятие до 21 числа. А с 29 августа по 8 сентября в нашем музее-заповеднике вновь пройдет Фестиваль исторических садов. Прошлым летом состоялась премьера этого проекта, который вошел в серию московских летних праздников. Он оказался очень популярным, им заинтересовались более 320 тысяч человек.

И это неслучайно. Так мы продолжаем тему садового наследия, широко представленную в музее выставками, конференциями, научными чтениями, концертами и образовательными программами в оранжереях. Впервые все культурно-просветительские мероприятия будут сопровождаться оперными концертами и литературными вечерами.

В этом году в фестивале примут участие музеи-заповедники со всей России: «Царское Село», «Летний сад», «Ясная Поляна», Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник и Горки Ленинские. Они представят гостям оригинальные садовые композиции. Любители ландшафтного дизайна смогут получить советы экспертов по вопросам создания оригинальных цветочных композиций и оранжерей.

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