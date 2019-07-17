Имущество на 13 миллионов рублей пропало со склада ГУ МВД по Москве
На складе Главного центра хозяйственного, транспортного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по столице обнаружили крупную недостачу. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник.
Уточняется, что нарушения были выявлены во время проверки специальной комиссией финансово-хозяйственной деятельности центра. В ходе ревизии была проведена сверка наличия материальных ценностей, хранящихся в здании склада, что находится на улице Перерва.
Так, удалось обнаружить недостачу имущества в общей сложности почти на 13 миллионов рублей с 2015-го по 2018 год.
На данный момент сотрудники правопорядка расследуют обстоятельства произошедшего. Пропажу могут расценить как хищение или растрату. К настоящему времени уголовное дело не возбуждено.
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