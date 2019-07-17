Нурмагомедов применил болевой прием против чемпиона в тяжелом весе
• 12:39 • 17 июля 2019
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Бой был шуточным в рамках тренировки
Фото: Официальная страница Хабиба Нургамедова в instagram
Чемпион UFC, российский боец Хабиб Нурмагомедов повалил чемпиона в тяжелом весе Даниэля Кормье, он в шутку применил против него болевой прием. Ролик появился в соцсетях тренера Хавьера Мендеса.
Бойцы тренировались в одном зале, судя по ролику, они немного пообщались, после чего россиянин обошел американского бойца и напал на него, применив болевой прием, и повалил на пол. Кормье не смог устоять на ногах и сдался, после того, как российский боец схватил его за руку. На видео спортсмены много шутят и обсуждают бой Нурмагомедова против ирландца Коннора Макгрегора.
Напомним, 7 сентября Нурмагомедов намерен защитить свой титул в бое с Дастином Порье.
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