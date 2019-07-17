Оперативник управления «К» ФСБ полностью признал вину по делу о разбое
Оперативник управления «К» ФСБ Артур Власов полностью признал вину по делу совершении разбойного нападения. В преступлении он раскаялся на заседании Московского окружного военного суда, где рассматривалась апелляция на его арест.
Он также отметил, что отчасти возместил нанесенный ущерб и активно сотрудничает со следствием.
— Считаю меру пресечения в виде заключения под стражей чрезмерной. Считаю, что человек в заключении морально убит и подавлен, — заявил Власов и попросил избрать ему другую меру пресечения, аргументировав это тем, что если бы он планировал скрыться, то уже решился бы на это. Об этом пишет агентство «Москва».
Напомним, что в начале июля 2019 года военный суд избрал меру пресечения семерым сотрудникам ФСБ по делу о разбое, совершенном группой лиц в особо крупном размере. Пять человек находятся под стражей. Еще двое - под домашним арестом. По информации СМИ, фигуранты дела - сотрудники спецподразделений «Альфа», «Вымпел» и офицеры управления «К» ФСБ РФ.