Там ждут нас люди!
Ведь случится поздно или рано,
Но ведь будет так наверняка,
Что найдут ученые из РАНа
Нашего пусть космодвойника.
Это же наука, а не вера,
Не хухры-мухры — научный труд!
Там вода и есть там атмосфера,
Сосны и бананы там растут.
С первой долетим туда попытки,
Надо нам добраться позарез,
Загрузив еду и все напитки
На корабль космический «Прогресс».
До чего же в космос меня тянет,
Номер два планета где Земля,
Ждут меня там инопланетяне,
Щупальцами бодро шевеля.
Я на них из люка бодро гляну,
И отвечу сразу на вопрос:
«Если не накрыли вы поляну,
То не страшно — я с собой привез».
Сядем мы на солнце ихнем греться —
Как сидеть привыкли там они:
На ковре их местном по-турецки,
Под себя слегка поджав клешни.
И налив из фляндера по первой,
Глядя на их звезды-ордена,
Я спрошу, чтоб успокоить нервы:
«Что, и здесь у вас идет война?»
Разъяснит в ответ контакта цели
Главный вождь, к тому ж, похоже, псих:
«Наши Штаты сильно надоели,
Помогли бы одолеть нам их!»
ОБ АВТОРЕ
Сергей Пономарев работал в газетах в Магадане, на Сахалине, в Хабаровске, в московских — «Гудке», «Российской газете», «Комсомольской правде».
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