Столичная полиция не задерживала женщину за посылку с незаконными препаратами
• 14:16 • 17 июля 2019
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МВД России по городу Москве опровергло появившуюся в СМИ информацию
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»
Сотрудники полиции не участвовали в задержании женщины, которая пришла в почтовое отделение для получения посылки с лекарствами, не зарегистрированными на территории Российской Федерации.
— Сотрудники полиции в задержании указанной гражданки участия не принимали, — рассказали корреспонденту «Вечерней Москвы» в пресс-службе ГУ МВД России по столице.
Ранее в СМИ появилась информация, что правоохранительные органы задержали мать тяжелобольного ребенка, которая заказала не зарегистрированные в РФ препараты. Посылку арестовали.
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