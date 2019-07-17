Шесть украинских моряков оставили под стражей до 24 октября
Лефортовский суд Москвы постановил продлить арест шести из 24 украинских моряков еще на три месяца.
В их числе командир Денис Гриценко. Он и еще пятеро граждан Украины останутся под стражей до 24 октября 2019 года. Мера пресечения остальным фигурантам дела будет объявлена 17 июля в течение дня.
Известно также, что на заседание суда прибыли родственники задержанных военных и уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова. Об этом пишет «Интерфакс».
Напомним, что 25 ноября 2018 года три украинских корабля нарушили государственную границу РФ в Черном море. Они опасно маневрировали и не реагировали на требования российских властей.
Пограничники задержали корабли с применением оружия. Трое украинских моряков были ранены. Всего на борту было 22 моряка и двое сотрудников СБУ.
Все они были арестованы по обвинению в нарушении государственной границы.
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