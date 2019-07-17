Путин и Лукашенко посетят Валаам
Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко посетят карельский остров Валаам на Ладожском озере и осмотрят его достопримечательности. Об этом в среду, 17 июля, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
— Они прибудут на Валаам. Это неформальная поездка, день неформального общения, — сказал он.
Песков добавил, что на Валааме главы двух стран планируют посетить Спасо-Преображенский собор, несколько скитов и музей, а к вечеру они вернутся в Санкт-Петербург. Общение политиков уже в официальной обстановке продолжится в четверг, 18 июля, на полях российско-белорусского форума регионов, передает РИА Новости.
В феврале во время встречи в Сочи Путин и Лукашенко катались на горных лыжах, а также играли в хоккей.
Читайте также: Лукашенко поддержал предложение Зеленского Путину о переговорах