Москвичей предупредили о грозе и усилении ветра 17 июля
• 16:31 • 17 июля 2019
Поделиться:
0
doc769ekegbua81jrk0jdyy
Жителям столицы в связи с неблагоприятной погодной обстановкой рекомендовали проявлять осторожность и внимательность
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»
В ближайшие часы среды, 17 июля, в Москве ожидаются дождь, гроза и ветер с порывами до 17 метров в секунду. Данная погодная ситуация может продлиться до конца дня, проинформировали в пресс-службе управления МЧС по столице.
— В ближайшие 1–2 часа с сохранением до конца суток 17 июля в Москве ожидаются дождь, местами сильный, гроза, усиление ветра при грозе, — указано в сообщении.
Жителям столицы в связи с неблагоприятной погодной обстановкой рекомендовали проявлять осторожность и внимательность, а также обходить шаткие конструкции и рекламные щиты, передает агентство городских новостей «Москва».
Читайте также: Синоптики рассказали о росте числа дождей в Москве за последние 30 лет
Теги:
18:0017 июля 2019
17:4017 июля 2019
17:3817 июля 2019
17:1617 июля 2019
17:0617 июля 2019
17:0417 июля 2019
17:0017 июля 2019
17:0017 июля 2019
16:5017 июля 2019
16:4817 июля 2019
16:4117 июля 2019
16:3117 июля 2019
16:2417 июля 2019
15:4617 июля 2019
15:3817 июля 2019
15:1617 июля 2019
15:1217 июля 2019
14:5417 июля 2019
14:5317 июля 2019
14:5317 июля 2019
14:2517 июля 2019
14:1617 июля 2019
13:4917 июля 2019
13:4717 июля 2019
13:4717 июля 2019
13:4517 июля 2019
13:3317 июля 2019
13:2917 июля 2019
12:5417 июля 2019
12:5317 июля 2019
12:3917 июля 2019
12:2617 июля 2019
12:2217 июля 2019
12:1717 июля 2019
12:0717 июля 2019
11:5117 июля 2019
11:2817 июля 2019
11:2517 июля 2019
11:2017 июля 2019
11:0017 июля 2019
10:5717 июля 2019
10:4317 июля 2019
10:4317 июля 2019
10:2417 июля 2019
10:1317 июля 2019
09:5717 июля 2019
09:4417 июля 2019
09:3717 июля 2019
09:3217 июля 2019
09:3217 июля 2019
09:2217 июля 2019
08:5717 июля 2019
08:4417 июля 2019
08:3617 июля 2019
08:2417 июля 2019
08:0217 июля 2019
07:3517 июля 2019
07:2117 июля 2019
06:5617 июля 2019
06:3917 июля 2019
06:1617 июля 2019
05:5517 июля 2019
05:3717 июля 2019
05:1717 июля 2019
04:5417 июля 2019
04:3517 июля 2019
03:5417 июля 2019
03:2917 июля 2019
03:1117 июля 2019
02:4717 июля 2019
02:2517 июля 2019
01:5017 июля 2019
01:2817 июля 2019
00:4617 июля 2019