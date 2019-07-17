Столичных водителей призвали держать дистанцию из-за дождя
В связи с сильным дождем и ветром, которые ожидаются в среду, 17 июля, столичных водителей попросили держать дистанцию и притормаживать перед пешеходными переходами. Об этом на своей официальной странице в сети Twitter написал Центр организации дорожного движения.
— Будьте осторожны! Держите дистанцию и обязательно притормаживайте перед пешеходными переходами — в дождь видимость ухудшается, а тормозной путь становится длиннее, — указано в сообщении.
Никогда такого не было и вот опять - гроза в вечерний час пик. Это значит, что на дорогах будет плотно и медленно.
Будьте осторожны! Держите дистанцию и обязательно притормаживайте перед пешеходными переходами - в дождь видимость ухудшается, а тормозной пусть становится длиннее pic.twitter.com/5k2RAaLJgB— ЦОДД (@gucodd) 17 июля 2019 г.
Напомним, что ранее МЧС по столице предупредило москвичей об ухудшении погоды до конца дня. В городе ожидается усиление ветра, гроза и дождь.
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