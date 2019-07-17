Как защитить свое имущество во время отпуска

По статистике, за последние годы количество квартирных краж в Москве снизилось на 25 процентов. Но расслабляться рано, тем более летом, ведь 40 процентов от общего числа краж приходится именно на весенне-летний период. Несложно догадаться почему — преступникам легче забраться в квартиру, когда хозяева в отъезде.

— Несмотря на призывы полиции защищать свои дома, москвичи надеются на русский авось. И напрасно. Ведь в Москву съезжаются преступные группировки со всего бывшего СНГ, которые специализируются именно на квартирных кражах, — считает адвокат, кандидат юридических наук, полковник милиции в отставке Евгений Черноусов.

Существуют два вида краж. Одни, так называемые целевые, совершаются по наводке организованными группировками. А другие — бродягами, которые заметили открытые форточку, дверь или балкон и воспользовались ситуацией. Чаще всего жертвами воров становятся невнимательные люди.

— Беспечность обходится дорого — 10 процентов квартирных краж совершаются, когда хозяева забыли закрыть дверь. 40 процентов — если в двери один хилый замок. И только в 30 процентах краж преступники подбирают ключи, — подчеркнул Черноусов.

Опытные преступники по внешним параметрам определяют, какую квартиру будет выгодно обокрасть. Это могут быть спутниковая антенна, кондиционер, дорогие стеклопакеты. Но чаще всего воры пользуются наводками близких людей и соседей, которым известно о благосостоянии зажиточных хозяев. Чтобы сохранить свое имущество, необходимо соблюдать меры предосторожности — застраховать имущество, ценные бумаги держать в банке, а еще обязательно поставить крепкие двери и окна, надежные замки.

— Наказание за проникновение в жилище может караться тюремным сроком до 6 лет, — пояснил Александр Толмачев, председатель комиссии по законодательству Союза юристов Москвы. — Поэтому преступники не пойдут на кражу, если у вас не один замок, а три, даже если они бутафорские.

Но, как подчеркнули эксперты, самый надежный способ сберечь свое имущество — установить сигнализацию, которая в 99 случаях из 100 защитит вашу квартиру от нежеланных гостей. Кстати, как правило, время реагирования в случаях срабатывания сигнализации составляет порядка 15 минут. А то и меньше, ведь опытные преступники могут обчистить жилище за 5–7 минут.

Как бы ни шагала вперед техника, человеческий фактор никто не отменял.

— Если вы дружите с соседями, они обязательно проявят бдительность и в случае чего позвонят в полицию, — считает Евгений Черноусов.

Укрепить подступы

Окна. Входят в число наиболее уязвимых мест в квартире. Чтобы минимизировать возможность кражи, установите на них съемные решетки. А вот распашные решетки и решетки-шторы больше создают видимость защищенности, чем обеспечивают реальную безопасность.

Имитация освещения дома. Опытные воры обращают внимание на то, горит ли вечерами в квартире свет, собирается ли в ящике почта. Поэтому перед отъездом освободите почтовый ящик и оставьте свет в одной из комнат с окнами.

Счастье любит тишину. Нередко ворами оказываются люди, от которых, что называется, не ожидаешь. Поэтому широко не распространяйтесь об отпуске ни среди соседей, ни в соцсетях.

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