Конгрессмены проголосуют по вопросу об импичменте Трампу
Палата представителей Конгресса США проведет первое голосование по вопросу об импичменте президенту страны Дональду Трампу. Об этом в среду, 17 июля, сообщает издание Politico.
По его данным, конгрессмен Эл Грин, инициировавший процедуру импичмента, использовал процедурный механизм, требующий проведения голосования в течение двух дней.
На голосовании будет решаться вопрос о том, следует ли рассмотреть предложение об импичменте Трампу немедленно. Тем не менее вероятность того, что его исход будет положительным, мала.
Спикер палаты Нэнси Пелоси выступает против немедленного начала процедуры импичмента, поскольку полагает, что шансов на успех в ближайшее время нет. Кроме того, в случае импичмента в Палате дело будет направлено в подконтрольный республиканцам Сенат, так что импичмент Трампу маловероятен.
Запуск процедуры стал возможен после опубликования результатов расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о приписываемом России вмешательства в выборы в США. Петицию с требованием импичмента Трампу подписали более десяти миллионов американцев.
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