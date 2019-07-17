Путин упростил получение гражданства РФ для всех жителей Донбасса
Президент России Владимир Путин в среду, 17 июля, подписал указ об упрощении получения российского гражданства всем проживающим на территории РФ украинцам из Донецкой и Луганской областей, а не только из самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Ранее получить российское гражданство в упрощенном порядке могли лишь жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик согласно указу, подписанному Путиным в апреле.
Теперь подать заявление на получение гражданства РФ смогут граждане Украины и лица без гражданства, имеющие разрешение на временное проживание в России, вид на жительство, удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении временного убежища или свидетельство участника программы по содействию добровольному переселению в Россию соотечественников. Право также распространяется на их супругов, детей и родителей.
Указ вступает в силу в день подписания. Он опубликован на официальном портале правовой информации.
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