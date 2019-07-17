Омбудсмен Украины предложила отпустить моряков под личное обязательство
Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова предложила освободить арестованных 24 украинских военных моряков под ее личное обязательство. Об этом она написала на своей странице в Facebook в среду, 17 июля.
Денисова напомнила, что в Уголовно-процессуальном кодексе России предусмотрена возможность отпустить задержанных под личное обязательство поручителя.
— Я, как уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека, предложила свое такое обязательство об обеспечении участия наших военнопленных в предварительном досудебном рассмотрении, если таковое будет, — написала омбудсмен.
Людмила Денисова добавила, что моряки находятся «в боевом настроении, ждут возвращения на Родину», и выразила надежду, что скоро это станет возможным.
Напомним, 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили российскую границу в Керченском проливе. Ранее Лефортовский суд Москвы продлил арест моряков на три месяца.
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