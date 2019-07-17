МИД опроверг информацию о передаче Японии двух островов Курильской гряды

Информация японских СМИ о том, что на переговорах с Токио поднимался вопрос о передаче двух южных островов Курильской гряды, не соответствует действительности. Об этом в среду, 17 июля, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Россия отказалась вести переговоры с Японией о передаче двух из четырех южных островов Курильской гряды в рамках дискуссии о мирном договоре.

Мария Захарова назвала эту информацию самодеятельностью.

— Мы ведем с японской стороной переговоры о выработке мирного договора на соответствующей платформе. Все остальное является придумкой, художественным пересказом, — заявила она, добавив, что не может подтвердить «то, чего нет».

По ее словам, между сторонами есть договоренность о том, что они «не будут спекулировать» темой передачи островов. При этом она отметила, что это уже не первый случай, когда Россия сталкивается с «вбросами в японские СМИ».

— Не знаю, кто за ними стоит. Но это точно не российская сторона, — резюмировала Захарова. Ее слова приводит ТАСС.

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