Стал известен любимый футбольный клуб россиян
Самым популярным футбольным клубом среди россиян стал московский «Спартак». Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного компанией «Яндекс».
Аналитики составили карту предпочтений футбольных болельщиков на основе данных о поисковых запросах. В большинстве российских регионов «Спартак» стал первым. Футбольный клуб лидирует как по количеству поисковых запросов, так и по числу поклонников. Второе место в обеих категориях занял «Зенит». По числу болельщиков замыкает тройку ЦСКА, однако самым популярным клуб оказался лишь в Северной Осетии.
Большинство футбольных клубов победили в домашних регионах. Примечательно, что в рейтинг не вошли «Локомотив», «Динамо» и «Сочи».
Результаты исследования опубликованы на официальной странице компании в социальной сети «ВКонтакте».
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