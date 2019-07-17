Выплаты за опекунство для пенсионеров предложили приравнять к социальным
В Государственную думу России внесен законопроект, согласно которому выплаты пенсионерам за опекунство и попечительство будут приравниваться к социальным выплатам, за счет чего сохранится индексация пенсий.
Сегодня вознаграждение по договору о приемной семье приравнивается к заработной плате и с него уплачиваются страховые взносы на обязательное пенсионное страхование. Авторы законопроекта — депутаты от ЛДПР Ярослав Нилов, Сергей Натаров, Антон Морозов и Александр Курдюмов — предлагают считать данное вознаграждение мерой соцподдержки. Также они отметили, что, согласно законодательству, пенсионеры, которые являются опекунами или попечителями, теряют право на индексацию пенсии.
Инициативой предлагается юридически различать деятельность по договору гражданско-правового характера и по опеке и попечительству, так как первая направлена на получение дохода, а вторая несет социальную и общественную значимость. Договор об опеке и попечительстве должен иметь особый статус.
Полный текст документа опубликован на официальном сайте Госдумы.
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