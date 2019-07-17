Зеленский объяснил свое поведение желанием быть ближе к народу

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 17 июля, опубликовал видеоинтервью, в котором объяснил свое публичное поведение.

Ранее украинский лидер искупался в фонтане во время визита в Мариуполь, а после этого во время посещения Одессы вместе с сотрудниками своего офиса искупался утром в море на пляже. Это вызвало как одобрение, так и критику в социальных сетях.

Зеленский напомнил о своем заявлении в начале его предвыборной кампании. Тогда он сказал, что идет в политику, но при этом хочет «остаться человеком».

— А как вы хотите? Чтобы я был как бывший президент? Чтобы я был Вова-инкогнито? Чтобы я ездил на Мальдивы? Есть желание быть среди людей, — сказал глава государства в видео, опубликованном на его официальном YouTube-канале.

Ранее Владимир Зеленский объяснял, почему он не отказался от кортежа и не стал ездить на велосипеде.

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