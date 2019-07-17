Стало известно, как будет выглядеть электронный паспорт
Вице-премьер России Максим Акимов в среду, 17 июля, показал журналистам, как будет выглядеть электронный паспорт.
Документ будет представлять собой пластиковую карточку, на которую будет нанесена основная информация о человеке: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения и срок действия документа.
Кроме того, электронный паспорт будет содержать данные миграционного учета, водительские права, СНИЛС и ИНН.
— Все их можно будет перезаписывать уполномоченными органами, когда они изменятся, — подчеркнул вице-премьер.
Электронный паспорт будет действовать в течение десяти лет.
Ранее Максим Акимов сообщал, что выдача бумажных паспортов в России прекратится в 2022 году, а электронные удостоверения личности в Москве начнут выдавать в июле следующего года.
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