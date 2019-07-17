Украинский юрист сообщил об аресте банковских счетов партии Порошенко
Бывший заместитель главы администрации президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов в среду, 17 июля, заявил, что Исполнительная служба страны арестовала банковские счета политической партии Петра Порошенко «Европейская солидарность». Об этом он написал на своей официальной странице в Facebook.
— Исполнительная служба арестовала счета «Европейской солидарности» Порошенко в рамках выигранного мной иска о защите чести и деловой репутации, — говорится в сообщении.
Портнов уточнил, что сумма на счету небольшая — 3,5 тысячи гривен, но для него это дело принципа. Он добавил, что следующим шагом станет принудительное перечисление денежных средств партии на его личный счет.
К публикации Портнов прикрепил ссылку на исполнительный документ.
Ранее Портнов заявлял, что намерен добиваться ареста всех финансовых активов Петра Порошенко, которые он задекларировал.
Напомним, Государственное бюро расследований Украины возбудило 11 уголовных дел против бывшего президента страны Петра Порошенко и других высокопоставленных лиц страны.
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