Депутат Госдумы предложил создать центр по контролю за продажей алкоголя в Сети
В Росалкогольрегулирование и Роскомнадзор поступило предложение организовать центр мониторинга оборота алкогольной продукции в Сети. С инициативой выступил депутат Госдумы Виктор Зубарев.
Предполагается, что данная структура будет выявлять и блокировать сайты по продаже спиртного, а также отслеживать социальные сети.
Парламентарий напомнил, что в России более десяти лет запрещена продажа алкоголя через онлайн-ресурсы. Тем не менее, в Интернете остается множество возможностей купить соответствующие напитки без возрастной идентификации, причем в любое время.
Существующие механизмы по регулированию данного вопроса по факту не работают, полагает депутат.
— Владельцы сайтов и сервисов, предлагающих купить алкоголь через интернет, безнаказанно осуществляют преступную коммерческую деятельность и игнорируют тренды социальной политики государства, — отметил Зубарев.
Он также добавил, что вместе с ростом онлайн-рынком спиртного растет и число алкогольных отравлений.
Помимо прочего, парламентарий обратился к руководству социальной сети «ВКонтакте» и поискового сервиса «Яндекс» и попросил ужесточить контроль за блокировкой страниц с подобными объявлениями. Внимание необходимо обратить и на контекстную рекламу, добавил Зубарев. Об этом пишет RT.
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