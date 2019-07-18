Калининская АЭС под Тверью назвала причину отключения трех энергоблоков
Три энергоблока Калининской атомной электростанции перестали работать по причине выключения двух высоковольтных линий электропередачи, которые, в свою очередь, отключились ввиду замыкания на одном из трансформаторов. Об этом сообщили в пресс-службе станции, расположенной в Тверской области.
Уточняется, что речь идет об отключении высоковольтных ЛЭП «Белозерская» (750 киловатт) и «Опытная» (750 киловатт). В результате отказали первый, второй и четвертый энергоблоки.
— Реакторные установки энергоблоков № 1 и № 2 разгружены, реакторная установка энергоблока № 4 остается на тепловой мощности и готова к набору нагрузки. Энергоблок № 3 находится в работе, — подчеркнули в пресс-службе АЭС.
Там добавили, что аварийная ситуация не имела никаких последствий для потребителей энергии. Об этом пишет РИА Новости.
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