Депутат оценил рост военных расходов США и НАТО

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин считает, что увеличивая расходы на военные нужды США и НАТО только вредят сами себе.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 18 июля отметил неоправданный рост военных расходов США и НАТО. Так, в прошлом году Штаты потратили на военные нужды более 700 миллиардов долларов, Североатлантический альянс — более триллиона.

Расходы России в этой сфере составили менее 50 миллиардов долларов, передает Newinform.

Сергей Лавров отметил, что увеличение оборонного потенциала альянса около границ России и Белоруссии ведет к военно-политической напряженности.

Александр Шерин отмечает, что США сами загоняют себя в тупик.

— Наращивание военного потенциала было бы оправдано для них, если бы их потенциальный противник, коим они выставляют нашу страну, тоже увеличивал свои военные расходы. Но этого не происходит. Наши Вооруженные силы модернизируются в плановом порядке, — пояснил Шерин в комментарии ФАН.

Парламентарий также отметил, что американцы перенасытили мировой рынок сбыта военной продукции и теперь заставляют стран-членов НАТО покупать их оружие.

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