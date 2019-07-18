Российские ветеринары сделали кошкам протезы на все лапы
Сибирские ветеринары впервые в России создали бионические протезы сразу для четырех кошачьих лап. Врачи успешно провели операции коту Рыжику и кошке Дымке.
Новые лапы для животных были смоделированы по индивидуальной цифровой модели и напечатаны из титана на 3D-принтере.
Как рассказали врачи в комментарии «Российской газете», с такими имплантами кошки могут гулять даже в холодную погоду — до минус 25 градусов. Специалисты вживили протезы животным прямо в кость, таким образом они стали продолжением конечностей.
По словам врачей, перенесшие операции Рыжик и Дымка чувствуют себя хорошо и ведут обычный образ жизни. Они могут запрыгивать на диваны и кресла, гулять, потягиваться.
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