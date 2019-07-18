Камень, щетка, лед и интеллект: как проходят тренировки по керлингу

В Москве можно заняться необычными видами спорта, один из них — керлинг. Есть стереотип, что это совсем незрелищный вид спорта со сложными правилами. Корреспондент «Вечерней Москвы» сходила на тренировку, чтобы понять, так ли это.

Тренировки по керлингу проходят в комнате с несколькими ледовыми дорожками. Все это напоминает смесь катка и боулинга. Для того, чтобы приступить к игре, нужно экипироваться: наколенник, специальная обувь, жилетка, щетка и свайдер, который надевается на подошву, чтобы скользить по льду.

Выходим на лед с тренером школы Московского керлинг-клуба Вадимом Раевым, который рассказывает мне о принципах этого необычного вида спорта.

— В керлинге очень важны гибкость, координация, выносливость, стратегическое мышление, умение держать свои эмоции. Это гораздо более интеллектуальный вид спорта, чем, например, футбол. Правила керлинга просты: есть две команды из четырех человек, нужно по очереди запускать камни и стремиться к тому, чтобы они оказались ближе к центру мишени («дому»), — говорит Раев.

Камень для керлинга весит около 20 килограмм Фото: Ирина Хлебникова, «Вечерняя Москва»

Чтобы правильно выполнить бросок, я присела, оттолкнулась от стартовой колодки и, скользя на свайдере, запустила камень.

Сначала я не понимала, с какой силой нужно его отталкивать, и камень уезжал далеко вперед. К слову, весит он около 20 килограмм. Но через несколько попыток снаряд уже подъезжал ближе к «дому».

Со стороны это кажется легко. На деле это очень энергозатратный спорт. За пять минут устаешь так, как будто бегала час. А ведь обычная тренировка длится два часа.

— После Олимпиады в Сочи был огромный наплыв желающих научиться играть в керлинг. Чтобы заинтересоваться этим спортом и поменять к нему отношение, достаточно один раз попробовать. Кроме того, керлинг — это отличный тимбилдинг, джентльменский вид спорта. Существует традиция — выигравшая на тренировке команда угощает проигравшую в ближайшем баре, — отметил Вадим Раев.

На фото: корреспондент «Вечерней Москвы» Мария Строителева и тренер школы «Московского керлинг-клуба» Вадим Раев Фото: Ирина Хлебникова, «Вечерняя Москва»

Тренер вспомнил, как одна спортсменка в интервью сказала: «Я бы точно не стала заниматься керлингом, мне и дома хватает уборки и щетки». То, что это не уборка, я убедилась на себе.

В керлинге игроки трут лед, чтобы обеспечить дополнительное скольжение снаряда. Я тоже решила попробовать себя в этой роли: пока камень катился, я усиленно работала щеткой. Дорожка казалась бесконечно длинной, я выдохлась на половине. Запускать камень куда интереснее.

В целом керлинг — очень необычное и захватывающее занятие, особенно когда ловишь движение и камень едет с нужной силой и траекторией.

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