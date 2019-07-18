Работы по строительству Западного объезда Сергиева Посада планируют завершить в ноябре

• 15:35 • 18 июля 2019
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Строительство автодороги осуществляется в рамках госпрограммы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»
Фото: Пресс-служба губернатора Московской области
Работы по строительству Западного объезда Сергиева Посада планируют завершить осенью этого года. В настоящее время готовность объекта составляет 80 процентов.
Строительство магистрали продолжается по графику. В сентябре на участке будет открыт переезд через железную дорогу.
Строительство объезда началось в 2014 году. Первый этап автодороги был сдан в 2015 году.
По предварительной оценке, пропускная способность магистрали составит минимум 20 тысяч автомобилей. Ожидается, что это полностью решит транспортную проблему города, передает телеканал "360".
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