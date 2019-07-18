Российские ученые создали футболки, фиксирующие частоту сердцебиения

Футболки со встроенными ЭКГ-датчиками помогут спортсменам лучше готовиться к соревнованиям. Соответствующую разработку представили ученые из Южно-Уральского государственного университета. С помощью данной технологии есть возможность непрерывно фиксировать частоту сердцебиения и состояние сердца человека.

Датчики позволят сформировать более совершенные методики тренировок. Это, в свою очередь, позволит избежать неприятных ситуаций из-за наличия врожденных болезней сердца у спортсменов.

— Мы регистрируем электрокардиограмму в тех условиях, в каких это ранее не делалось. Когда люди занимаются спортом, сигналы ЭКГ сильно искажаются. В наших регистраторах потерь существенно меньше, чем в стандартных мониторах, и сигналы очень быстро восстанавливаются, — заявил Владимир Кодкин из ЮУрГУ в Челябинске.

Работу нового устройства протестировали на трех спортсменах: штангисте, легкоатлете и инструкторе по фитнесу. Во время эксперимента они выполняли различные упражнения в течение часа. Датчики на футболках передали четкий сигнал, благодаря которому удалось определить уровень и тип нагрузки.

В будущем подобная одежда сможет помочь следить за состоянием сердечников. Данные с датчика позволят следить за их состоянием или мгновенно оказывать им помощь, пишет РИА Новости.

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