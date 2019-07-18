Мужчину убили молотком в Новой Москве
• 16:40 • 18 июля 2019
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Полиция разыскивает преступника
Фото: Агентство городских новостей «Москва»
Тело 47-летнего мужчины с травмой головы обнаружили в поселении Рязановское в Новой Москве. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» в четверг, 18 июля, сообщили источники в следственных органах.
Находку обнаружил прораб строительного участка. Когда строитель перестал выходить на связь, прораб решил проверить строительный вагончик. Он был заперт снаружи. Прораб спилил замок и обнаружил тело погибшего. Рядом с ним лежал окровавленный молоток. Тело пролежало несколько дней.
По данному факту возбуждено уголовное дело, преступника ищут.
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