Валерий Меладзе: С братом мы стали дополнять друг друга в творчестве

— Вы очень близки с братом, так было всегда или эта связь появилась с возрастом?

— Раньше мы были совершенно разными, но вдруг однажды стали слушать одну и ту же музыку. Она нас сблизила. Костя обладает талантами, которых нет у меня, но он делится ими со мной максимально. А то, что мы разные по натуре, как раз сработало на нас — мы стали дополнять друг друга в творчестве.

— Чем ваш тандем готов вновь удивить публику?

— В мае вышла новая песня «Чего ты хочешь от меня», написанная Константином. Клип к ней — наше совместное творчество. Но пока не буду раскрывать секретов.

— После исполненной песни «Самба белого мотылька» вашей супругой Альбиной планируете ли спеть вместе дуэтом?

— Мне очень понравилось, как Альбина спела. Петь чужие песни непросто, но получилось здорово, песня зажила по-новому. Честно говоря, нам с Альбиной давно советовали спеть совместную песню. Дуэт «Без суеты» мы записали к конкретному событию, это вызвало большой интерес. Возможно, однажды сделаем что-то в продолжение этой линии.

— Ваши два сына так же ценят друг друга, как и вы с Константином?

— Для меня было бы величайшим счастьем, чтобы сыновья были так же близки между собой, как и мы с Костей. У каждого должна быть своя жизнь, свои планы, но наступает момент, когда мы понимаем: нашей сильной стороной является наш родной человек. Младший — Лука, которому 2 июля исполнилось пять лет, — озорной и энергичный, схватывает все на лету. Любит, когда ему читают, также ходит на плавание и гимнастику.

Старший, Костя, — умница, знает два языка — английский и испанский, у него технический тип мышления. Он хорошо разбирается в химии, физике, любит спорт, занимается гольфом, плаванием. Недавно купил специальный тренажер, чтобы делать растяжку. Парень работает над собой.

— Вы сами любите спорт?

— Люблю плавать, и всегда казалось, что получается довольно неплохо, но недавно Костя меня просто «разорвал в клочья» в бассейне — так легко обогнал. Но это меня ничуть не расстроило! (Улыбается)

— Кого из современных исполнителей слушаете?

— Мне интересна разная современная музыка, молодежная.

— А как пришла идея записать дуэт с рэпером Мотом?

— Матвей предложил сотрудничество моему брату, и получилась очень интересная работа. Мот — один из немногих молодых артистов, который в противовес всем модным трендам продолжает воспевать любовь, делая это искренне и от души. Недавно я был на его живом концерте, и он меня очень сильно впечатлил профессионализмом и своей креативностью.

— Вы были наставником в шоу «Голос. Дети». Считаете себя строгим учителем?

— Я старался быть справедливым. Я же прекрасно понимаю, как они волнуются, я и сам до сих пор почти всегда переживаю перед выходом на сцену. Считаю правильным лишний раз напомнить ребятам, что это только начало пути и никогда не стоит отказываться от своей мечты. На прослушивания, кстати, пришло очень много детей с огромным потенциалом, уверен — у них яркое и перспективное будущее.

— Часто удается погулять по Москве? Есть у вас любимый район в столице?

— К сожалению, свободного времени не так много. Я люблю Трехгорку, где часто бываю, у нас там офис, и большую часть времени провожу именно там — встречи, непрерывные рабочие процессы, съемки. Вообще, Трехгорка — место, где днем кипит рабочая жизнь, ночью — клубная для молодежи, а по вечерам можно посетить выставки, премьеры, различные культурные мероприятия.

— Поделитесь творческими планами?

— Во-первых, я продолжу быть наставником шоу «Голос» на Первом канале, этой осенью выйдет второй сезон «Голос 60+». Также я буду участвовать и в других различных телепроектах.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

Валерий Меладзе окончил Николаевский кораблестроительный институт. В 1994 году он защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Интенсификация обменных процессов в ионитном фильтре с псевдовибросжиженным слоем катиона».

СПРАВКА

Валерий Меладзе родился 23 июня 1965 года в маленьком поселке неподалеку от Батуми. Его родители отношения к музыке не имели. Музыкальную карьеру братья Меладзе начали в художественной самодеятельности института, в ансамбле «Апрель».

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