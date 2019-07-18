Президент подписал закон о передаче объектов культурного наследия госорганам
Закон о безвозмездной передаче объектов культурного наследия органам государственной власти подписал президент Российской Федерации Владимир Путин.
Ранее указанный документ прошел стадию принятия в трех чтениях депутатами Государственной думы. Кроме того, закон одобрили в Совете Федерации.
В документе, опубликованном на официальном сайте Кремля, перечислен ряд организаций, которые могут безвозмездно использовать объекты культурного наследия, находящиеся в государственной собственности.
В этот список вошли общественные (в том числе детские) объединения, организации людей с ограниченными возможностями, творческие союзы, благотворительные, религиозные организации и не только.
Несколько федеральных органов власти уже занимают помещения в соответствующих объектах на основании ранее заключенных договоров.
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