Время доступа к мощам святых Петра и Февронии увеличат на один час
• 18:09 • 18 июля 2019
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В субботу, 20 июля, храм Христа Спасителя будет открыт с 7:00
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
Время доступа к мощам святых Петра и Февронии, привезенным в храм Христа Спасителя, с субботы, 20 июля, увеличат на один час. Об этом сообщила пресс-служба патриарха Московского и всея Руси.
Так, в пятницу, 19 июля, доступ паломников к мощам будет открыт с 8:00 до 20:00. А уже в субботу, 20 июля, храм будет открыт с 7:00, таким образом, доступ к мощам Петра и Февронии в этот день будет осуществляться с 7:00 до 20:00.
Уже в воскресенье, 21 июля, мощи святых увезут в Муром, передает агентство городских новостей «Москва».
Напомним, мощи святых Петра и Февронии привезли в Москву в воскресенье, 14 июля.
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