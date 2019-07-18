Незаконные работы остановили в доме Грибоедова на Новинском бульваре
Специалисты Департамента культурного наследия Москвы (Мосгорнаследие) остановили незаконные работы в доме Грибоедова на Новинском бульваре. Об этом в четверг, 18 июля, сообщили в пресс-службе ведомства.
Во время планового осмотра было обнаружено, что в здании проводится незаконный ремонт фасадов, что запрещено без согласования с департаментом, поскольку дом Грибоедова является объектом культурного наследия федерального значения. В момент проверки шел ремонт отмостки и цоколя, отделка синтетическими материалами, а также велись оштукатуривание и окрашивание.
Сотрудники Мосгорнаследия приостановили незаконные действия. По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении. Правообладателю здания предписано провести законные работы по сохранению объекта культурного наследия, говорится на официальном сайте мэра Москвы.
Семья Грибоедовых начала жить в доме на Новинском бульваре в начале XIX века. Здание серьезно пострадало от пожаров в 1812 году, во время Великой Отечественной войны и в начале 1970-х годов, однако реставраторам удалось его восстановить.
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