Московские туристы пропали в Карелии
• 19:18 • 18 июля 2019
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Путешественники собирались добраться вдоль берега Белого моря до деревни Полонга
Фото: https://pixabay.com/ru/
Два туриста из Москвы пропали в Карелии. Супруги Ольга и Николай Евсюковы (оба 1990 года рождения) отправились в плаванье на байдарке и не вернулись. Об их местонахождении ничего не известно уже десять дней.
Путешественники собирались добраться вдоль берега Белого моря до деревни Полонга. Вместе с ними могла быть маленькая собака, добавили в карельском МВД.
Полиция Лоухского района Карелии продолжает поиски, сообщает портал Карелinform.
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