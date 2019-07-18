Роспотребнадзор: 14 отравившихся едой из автоматов выписали из больниц
Из больниц Москвы выписаны 14 человек, отравившихся едой из вендинговых автоматов сети Healthy Food. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.
— Всего было госпитализировано 32 человека, из них выписано с улучшением состояния 14 человек, — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что, по состоянию на 15:00 четверга, 18 июля, зарегистрировано 65 случаев заболеваний острой кишечной инфекцией после употребления продукции бренда Healthy Food. Все заболевшие — взрослые люди. У большинства из них диагноз сальмонеллез, говорится на сайте Роспотребнадзора.
О первых случаях отравления стало известно во вторник, 16 июля. Сначала за медицинской помощью обратились около 30 человек, затем число заболевших увеличивалось.
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