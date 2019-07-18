Снаряд времен Великой Отечественной войны нашли на одной из строек столицы
• 20:41 • 18 июля 2019
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На строительной площадке работают не только полицейские, но и саперы. Место оцеплено
Фото: Анна Иванцова, «Вечерняя Москва»
На территории строительной площадки в московском районе Нижегородский обнаружили предмет цилиндрической формы, напоминающий снаряд времен Великой Отечественной войны.
В настоящее время специалистами правоохранительных органов ведется проверка по факту случившегося.
Представители пресс-службы МВД по столице подтвердили «Вечерней Москве», что снаряд действительно обнаружили на улице Газгольдерной.
На строительной площадке работают не только полицейские, но и саперы. Место оцеплено.
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