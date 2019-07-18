Движение транспорта ограничили на ряде столичных улиц

Движение транспорта будет ограничено на ряде московских улиц из-за ремонтных работ. Об этом в четверг, 18 июля, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

Так, с 11 июля по 25 августа в связи с реконструкцией инженерных сетей на Стахановской улице движение ограничено на участке от дома 33, корпус 1, по Стахановской улице, а также в районе владения 3а, строения 2, по Волжскому бульвару.

В связи с инженерными работами с 12 июля по 20 октября круглосуточно ограничено движение на участке 6-ой улицы Новые Сады от владения 1б до дома 2. Также с 8 июля по 20 августа движение ограничили на участке от дома 1а, корпуса 1, до дома 2, строения 7, по Багратионовскому проезду.

Из-за ремонта газопровода будет круглосуточно ограничено движение на Павловской улице. С 15 июля по 30 августа — на первом участке в районе дома 27, строение 3, а с 19 по 30 августа в районе дома 25, строение 29.

До 30 ноября из-за строительных работ ограничен проезд на участке Новохохловской улицы от дома 11, строения 2, до дома 29.

Также в связи с инженерными работами с 15 июля по 1 сентября проезд ограничен на участке Нежинской улицы от дома 5, строения 1, до дома 12, корпус 3, по Староволынской улице. На этом же участке движение будет ограничено и с 10 сентября по 30 октября.

Кроме того, в связи с ремонтом дорожного полотна с 15 июля ограничен проезд на некоторых участках МКАД, в частности в районе путепроводов Курского, Октябрьского, Рязанского и Ярославского направлений железной дороги, участках Осташковского и Левобережного путепроводов, а также в Нижегородском тоннеле в районе дома 36 по Нижегородской улице и на съезде с Ленинградского шоссе на внутреннее кольцо по направлению из области.

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