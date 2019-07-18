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Режиссер Николай Губенко: Театральная общественность напугана реформами

Наталья Бурмистрова
• 21:31 • 18 июля 2019
Руководитель театра "Содружество актеров Таганки" Николай Губенко
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Руководитель театра "Содружество актеров Таганки" Николай Губенко
Фото: Александр Натрускин/РИА Новости
Художественный руководитель театра «Содружество актеров Таганки», заместитель председателя Мосгордумы, актер, режиссер, сценарист, последний министр культуры СССР, депутат Государственной думы двух созывов Николай Губенко в интервью «Вечерней Москве» рассказал о самом сокровенном: семье и творчестве, а также поделился своим видением происходящего в стране.

— Николай Николаевич, вы родились в августе 1941 года. Было ли детство у ребенка войны?

— Несмотря на то что мое детство было лишено привычных для ребенка родительской ласки, любви, нежности, заботы, у меня об этом времени сохранились самые лучшие воспоминания. Для меня этот период жизни не был страшным.

Может, потому, что я был ребенком. Отца своего я вообще не видел, он ушел добровольцем на фронт незадолго до моего рождения. Матери я тоже не помню, потому что ее повесили оккупанты, когда мне было 11 месяцев. От родителей осталась лишь фотография. Портрет родителей висит в моем рабочем кабинете. Я ждал своего отца до 16 лет, поскольку он числился пропавшим без вести. Потом я перестал надеяться. И только несколько лет назад один добрый человек помог мне получить копию документа, в котором сообщается, что отец погиб в бою под Луганском 19 января 1942 года. Эти сведения стали для меня самым бесценным подарком последних лет. Кстати, отец моей жены, Андрей Иванович Болотов, тоже фронтовик. Прошел всю войну, Герой Советского Союза.

— Вы воспитывались в детском доме. Это был, я так понимаю, тяжелый период...

— Дедушка отдал меня в детдом, когда мне исполнилось шесть лет. Затем была военизированная спецшкола-интернат с углубленным изучением иностранных языков. Несмотря на жесткую дисциплину, школьные годы особенно памятны своим товариществом, дружбой, братством.

Пусть и не материнским, отцовским теплом, но теплом наших воспитателей и педагогов, знавших, что такое война, и понимающих, каково быть ребенку одному. Для меня интернат — это огромная семейная община, в которой царило взаимное уважение. Это были счастливейшие годы. Нас готовили в военный институт иностранных языков. Но так сложилось, что за три года до моего выпуска вуз закрыли. Так что по этой стезе пойти не получилось. Кстати, любовь к английскому языку сохранилась у меня до сих пор. Мечтаю, что, когда отойду от всех дел, займусь усовершенствованием своих познаний и вновь начну читать англоязычных авторов в подлиннике.

— А вы помните свой первый актерский опыт?

— Учился я тогда в классе третьем. Мы ставили патриотическую пьесу «Находка дочка», а поскольку у нас был мужской интернат, девочку доверили играть мне. Дебют прошел потрясающе, пьеса была принята зрителями на ура. По сюжету я играл девочку, оставшуюся без родителей. История как раз из послевоенного времени.

— Почему и как попали в Москву?

— После окончания интерната из Одессы я действительно отправился в столицу. Был я не слишком воспитанный, не очень образованный, дурно одетый, и при этом разговаривал с сильным одесским акцентом. Конкурс в мастерскую Сергея Герасимова и Тамары Макаровой был 3 тысячи человек на место, но я поступил. После актерского факультета был зачислен на режиссерский факультет ВГИКа.

Годы учебы на всю жизнь заложили во мне любовь к языку, литературе, музыке. Вместе со мной учились Жанна Болотова, Жанна Прохоренко, Галина Польских, Сергей Никоненко, Евгений Жариков, Лидия Федосеева-Шукшина, Лариса Лужина — это был звездный курс. Режиссер Марлен Хуциев обратил на меня внимание, когда я был еще студентом, и пригласил сниматься в «Заставе Ильича». Свой первый полученный гонорар — 250 рублей — решил потратить на учебу. Брал уроки в цирковом училище, освоив там азы акробатики, жонглирования и хождения по проволоке.

— Ваша жена — известная актриса Жанна Болотова. Какой была первая встреча, помните?

— Конечно, помню! С Жанной мы встретились на вступительных экзаменах во ВГИК. Ее нельзя было не заметить! Она привлекала своим обликом, скромностью, начитанностью, умом. В 1964 году, когда мы оканчивали институт, на последнем звонке, мы поняли, что не можем друг без друга. С тех пор мы вместе. Уже 55 лет.

— Актерский брак длиной в 55 лет — случай уникальный. В чем секрет сохранности чувств?

— Все эти годы мы с Жанной — единое целое. Моя жена мне и опора, и душа, и мать — все, что есть самого дорогого на земле. Семья, как я думаю, — это не просто твой тыл, но и часть таланта, часть успеха. Не было такой работы, где решение принималось бы без Жанны. Абсолютно все проходило ее фильтр — умственный и душевный. Как бы это банально ни звучало, Жанна — для меня все. Не будь ее, не было бы и меня. Мы держим друг друга в этой жизни.

— Вы часто говорите о том, что необходимо привлекать больше женщин к управлению страной.

— Я убежден и всегда отстаивал идею, что пока в органах власти женщины будут в меньшинстве, наша страна не выйдет из кризиса. В Великую Отечественную войну, пока мужчины воевали, женщины с успехом заменили их во всех сферах мирной жизни. Они пахали землю, стояли у станков, строили... Они могут все!

— Николай Николаевич, а существуют ли в вашей семье какие-то традиции, которые соблюдаются на протяжении долгих лет?

— Я так занят работой, что выработать за эти 55 лет можно было только одну традицию — стремление как можно больше времени быть вдвоем, что, увы, редко удается. Но если получается — это счастье.

— Вы не раз говорили, что каждая ваша картина долго вынашивалась. С чем это связано?

— Вообще, я тугодум по натуре, поэтому не торопился выпускать фильмы. Снимал раз в четыре года, а хотелось еще реже. Было желание поездить по нашей стране, посмотреть ее. Между каждым фильмом я колесил по стране года два, оставаясь ночевать там, где заставала усталость. Люди не боялись пустить на ночевку. Хозяйка накроет на стол, достаешь водочку, с хозяином беседуешь, записываешь разговор на диктофон. Потом из этого складываются потрясающие диалоги. У меня сотни километров таких пленок.

— Какие работы в кино и театре вам особенно дороги?

— Мне дороги все мои работы. Я не отличаю удачу от неудачи. В каждую ленту вложены все физические и душевные силы. Практически в каждой своей картине я кланяюсь поколению, которое сохранило меня и таких, как я, детей-сирот. Нас было 19 миллионов. Государство и люди старшего поколения проявляли о нас огромную заботу, отказывали себе во многом ради того, чтобы вывести молодежь в люди и сделать профессионалами своего дела. Почти в каждом фильме у меня присутствует тема войны.

— Ваш фильм «Подранки» рекомендовали к просмотру в образовательных учреждениях столицы.

— Для меня это стало приятной неожиданностью. После просмотра фильмов и спектаклей на военную тему у школьников кардинально меняется отношение к Великой Отечественной войне, к тому великому подвигу, который совершил советский народ. История, рассказанная в «Подранках», автобиографична. Главный герой картины во время войны теряет мать и отца и попадает в детский дом. Конечно, в ленте присутствует и вымысел. Эта работа мне очень дорога.

— Постановки на военную тему непременно присутствуют в репертуаре театра «Содружество актеров Таганки». Как их принимают современные зрители?

— Для меня тема войны — это святое. Сейчас в театре идут две такие постановки: «4 тоста за Победу» и «Афган». «4 тоста за Победу» — один из немногих существующих сегодня спектаклей о Великой Отечественной войне. Спектакль «Афган» основан на письмах ребят с фронта. Наш театр говорит со зрителями о войне языком поэзии, и это находит горячий отклик.

На военных спектаклях всегда много именно молодежи. Эти постановки входят в городскую программу патриотического воспитания. Начинается все возгласами «вау» и даже свистом.

Но проходит 3–5 минут, и в зале устанавливается мертвая тишина. Многие подростки сегодня не знают ничего о Великой Отечественной войне. Не знают, кто такие Левитан, Симонов, Сталин. Не знают потрясающую советскую поэзию. Молодежь открывает все это для себя, проживает в первый раз. И в финале спектакля в зале всегда раздается гром аплодисментов.

— Чем вы как худрук театра особенно гордитесь?

— Так уж сложилось, что у меня в театре родилась своя режиссерская мастерская. Из-за опалы, безденежья было очень мало постановщиков со стороны, и мы вырастили свою молодую режиссуру, и я считаю это правильным — нужно давать дорогу юным талантам. Репертуар спланирован на 3–4 года вперед. Так что зрителей нашего театра в каждом сезоне ждут сразу несколько премьер.

Кстати, любой молодой артист, который приходит на работу в театр, знает, что у нас очень маленькие оклады и здесь он много не заработает.

Зарплата актеров нашего театра при всех надбавках недотягивает до средней по Москве. Поэтому можно сказать, что мы работаем не ради денег, а ради своего зрителя. Но я, конечно, не мешаю артистам в свободное время подрабатывать на стороне — сниматься в кино, рекламе, участвовать в антрепризах.

— Вы художественный руководитель театра, но и выступаете также в качестве автора и режиссера. Одна из ваших постановок стала самой многочисленной по количеству участников за всю историю театра.

— «Концерт по случаю конца света» охватывает гигантский исторический период — с 1612 года по наше время. Этот спектакль — мультимедийный коллаж, в котором воедино собраны живопись, музыка, видео, хоры, балет и многое другое.

— Как можно вместить столетия в одну постановку?

— Судьба исторических персонажей — Минина и Пожарского, Петра Великого, Николая II, Ленина, Сталина, Ельцина, Владимира Путина — представлена зрителю через поэзию классиков и современных авторов. У зрителя есть возможность сравнить различные эпохи. Моя цель — сопоставляя прошлое с настоящим, поставить публику перед необходимостью думать и размышлять, принимать самостоятельные решения. Подготовку к спектаклю предваряла большая исследовательская работа. Было использовано много материалов, вплоть до уличных социологических опросов. У прохожих спрашивали о том, какой вклад, по их мнению, внес тот или иной исторический персонаж и что им известно о знаковых для нашей страны событиях. Эти мини-интервью также стали частью постановки. В «Концерте» задействованы даже зрители, пришедшие на спектакль. Кстати, в 2017 году состоялась премьера еще одной масштабной постановки, в которой занята вся труппа нашего театра. В основу спектакля «Нечистая сила» легло произведение Валентина Пикуля с одноименным названием. Этот роман обнажает проблемы, которые были при царской России и которые, увы, имеют место быть сегодня.

— 2019 год, как известно, был объявлен Годом театра. С какими проблемами театральный мир подошел к этому событию?

— На мой взгляд, основная проблема — в процессах, происходящих сегодня в государстве. Люди стали другими. Капитализм, к несчастью, меняет человека в худшую сторону. Театральная общественность напугана реформами, в том числе и кадровыми. Как можно было так поступить с такой выдающейся актрисой и личностью, как Татьяна Васильевна Доронина? Отлучить ее от ее родного дома? Оставить труппу без духовной опоры?

— По вашему мнению, Николай Николаевич, на что стоит обратить особое внимание в текущем театральном году и в ближайшем будущем?

— Считаю необходимым выдавать правительственные гранты на надбавку к пенсии артистам старшего поколения. Многие люди в театре отдают ему всю свою жизнь за мизерные зарплаты. Мэр Москвы Сергей Собянин в 2017 году ввел значительные надбавки к пенсии народным и заслуженным артистам-москвичам, за что ему огромное спасибо от театрального сообщества! Почему бы не распространить этот опыт на всю страну? Кроме того, я предлагаю дать право людям с ограниченными возможностями, пенсионерам покупать театральные билеты по льготным ценам. 12 процентов москвичей — инвалиды, 40 процентов москвичей — пенсионеры. Это огромный зрительский пласт, который нуждается в светской духовной пище. Им необходима возможность посещать театр по дешевым билетам. Я это делаю в нашем театре на свой страх и риск. Многие другие режиссеры в своих театрах поступают так же. Но надо закрепить право такого ценового маневра на законодательном уровне. Тогда это действительно будет Год театра!

— Вы выпустили первую книгу — «Театр абсурда. Во что превратили Россию». Что узнает читатель, взяв в руки это издание?

— Это сборник, в который вошли статьи, интервью и мои выступления за последние годы. Буду рад, если мой читатель, взяв эту книгу, будет думать, анализировать и сравнивать сказанное со своей точкой зрения. Наверняка он не во всем со мной согласится, но хочется, чтобы каждый, кто прочтет этот сборник, сделал очень простой вывод: мы сможем выжить, как нация, только если объединим свои силы и возможности.

Я глубоко убежден, что если бы наше государство взяло все лучшее из мирового опыта и отбросило все худшее, что было в советской форме управления, то жили бы мы сейчас совершенно по-другому. Говоря про лучшее, я имею в виду содружество государств, которое демонстрирует нам сейчас Европа. Да, они переживают кризис, но объединенные в единую еврозону, они чувствуют себя значительно увереннее по отношению к мировому лидеру — США, чем тогда, когда они были каждый сам по себе. Я искренне считаю, что развал СССР — это огромнейшая трагедия для всего мира.

— Стоит ли ждать продолжения? Нет желания написать мемуары?

— Конечно, мне есть о чем рассказать. Я встречался со многими выдающимися людьми. Работал с Василием Шукшиным. Неплохо знал Владимира Высоцкого. Не могу сказать, что мы дружили, но симпатизировали друг другу. Я встречался со Святославом Рерихом, Клаудио Аббадо, Галиной Улановой, Юрием Григоровичем.

Не говорю о более молодом поколении звезд балета — Михаиле Лавровском, Наталье Бессмертновой, Владимире Васильеве и Екатерине Максимовой. Пока на мемуары нет времени.

— Вы пришли в политику еще во времена СССР. Продолжаете оставаться убежденным коммунистом?

— Александр Блок сказал, что «большевизм — это свойство русской души, а не фракция в Государственной думе». Я вступал в партию в те годы, когда некоторые, в том числе представители интеллигенции, ее покидали. А меня все последние годы не покидает чувство вины перед старшим поколением, которое оставило нам страну, построенную неимоверным трудом, и отстоявшим ее в страшной войне. Так как же случилось, что мы в мирное время обольстились, как американские индейцы, стеклянными бусами и огненной водой? Одним росчерком пера в Беловежье были перечеркнуты все мечты, надежды, а главное — труд нескольких поколений...

— Во что вы верите?

— Как и Чехов, я верю в отдельных людей, выполняющих самую тяжелую работу: хлеборобов, подводников, хирургов… Я говорю обо всех людях, не сильно «очарованных» капитализмом и преданных идее социальной справедливости. Так вот, я верю, что именно эти люди будут определять будущее России.

КСТАТИ  

История театра «Содружество актеров Таганки» драматична: с момента основания в 1993 году, он более 15 лет боролся за выживание в условиях отсутствия финансирования и юридической войны за право быть самостоятельным. Коллектив одержал победу в 27 судах! Сейчас в репертуаре театра около 40 спектаклей. Это и музыкально-поэтические композиции, продолжающие традиции старой Таганки, и классическая русская и зарубежная драматургия, и пьесы современных авторов.

СПРАВКА

Николай Губенко родился 17 августа 1941 года в Одессе. Советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер и сценарист. Лауреат Госпремии РСФСР имени братьев Васильевых (1973) — за фильм «Пришел солдат с фронта» (1971). Основатель и художественный руководитель театра «Содружество актеров Таганки» с 1993 года. Народный артист РСФСР. Последний министр культуры СССР (он был им с 1989 по 1991 год).

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11:4018 июля 2019
В мире
Роскомнадзор заявил об отсутствии жалоб на FaceApp
11:3018 июля 2019
Технологии
Число отравившихся в детском лагере «Лучистый» возросло до 57
11:2718 июля 2019
Происшествия
Около трети месячной нормы осадков выпало в Москве со вторника
11:2718 июля 2019
Город
Эксперт рассказала, как избежать неприятных ситуаций на отдыхе
11:2718 июля 2019
Общество
Сенатор назвал возможным диалог между Россией и Украиной после выборов в Раду
11:1218 июля 2019
Внешняя политика
Более 100 парковочных мест появилось на северо-западе столицы
11:1118 июля 2019
Транспорт
Сенатор США увидел в российском приложении FaceApp угрозу нацбезопасности
11:0818 июля 2019
В мире
«Росконтроль» назвал безопасную марку творожной массы
11:0818 июля 2019
Общество
Выставка об истории Исаакиевского собора откроется в «Коломенском»
11:0818 июля 2019
Культура
Схема движения изменится в нескольких округах столицы
10:5918 июля 2019
Транспорт
Путину и Лукашенко подарили иконы Коневской Божьей Матери
10:4418 июля 2019
Внешняя политика
«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве 19 июля
10:3818 июля 2019
Город
Депутат оценил рост военных расходов США и НАТО
10:3118 июля 2019
Внешняя политика
Жительницы Москвы смогут провериться на рак груди в столичной больнице
10:1918 июля 2019
Здоровье
МИД Украины назвал провокацией указ Путина по гражданству для жителей Донбасса
10:1918 июля 2019
Внешняя политика
Мужчина с соучастниками украл кабель на западе Москвы
10:0418 июля 2019
Происшествия
Калининская АЭС под Тверью назвала причину отключения трех энергоблоков
09:4918 июля 2019
Происшествия
Уборка завершена на временно закрытых станциях Сокольнической линии метро
09:3918 июля 2019
Город
Ученые сообщили о новой причине инсультов и инфарктов
09:3518 июля 2019
Здоровье
Артист Владимир Винокур намерен выпускать напитки под личным брендом
09:2418 июля 2019
Культура
Пластический хирург нашла недостатки в состаривающем приложении FaceApp
09:0818 июля 2019
Общество
Три энергоблока Калининской АЭС в Тверской области отключились из-за неполадок
08:5818 июля 2019
Происшествия
Фуру с партией одежды на 10 миллионов рублей похитили в Новой Москве
08:5618 июля 2019
Происшествия
Климатолог спрогнозировал пришествие аномальной жары в Россию
08:4618 июля 2019
Общество
Самолет с детьми вылетел из Москвы во Владивосток после задержки
08:3818 июля 2019
Общество
Эксперты «Роскачества» назвали самый безопасный детский стиральный порошок
08:3518 июля 2019
Товары
Врачи сообщили о новом опасном заболевании, которое переносят клещи
08:3318 июля 2019
Здоровье
Партнерские школы: как «Моя карьера» помогает трудоустроиться мамам в Москве
08:2218 июля 2019
Город
Депутат Госдумы предложил создать центр по контролю за продажей алкоголя в Сети
08:1818 июля 2019
Общество
Скалу из мультфильма «Король Лев» обнаружили в Приморье
08:0418 июля 2019
Общество
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Как сохранить свое здоровье и защититься от мошенников...

16 июля 17:24
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