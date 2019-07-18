Фельетон. Жучка и Бобик придут на помощь

Ранее предложенный для общественного обсуждения законопроект был принят в штыки сообществом кинологов, и в рекордные сроки список quattuor-tripodes mordens (с латинского — четвероногие кусающие) им удалось сократить с 69 до 13. Теперь пошла обратная волна — на увеличение. Мы попытались представить, что об этом думают сами герои законопроекта.

В просторной будке бенгальского дога царило оживление. Кто-то тихо поскуливал, а кто-то покусывал свой хвост. Конспиративная встреча началась с доклада хозяина помещения — метиса по кличке Дон Боливар. Кратко обрисовав международные новости, он обвел взглядом десяток лохматых сообщников и перешел к главному:

— Отмечу, что как никогда остро встал вопрос ограничения свободы наших четвероногих товарищей. Благодаря нашему лобби ходячих на двух лапах в рекордные сроки удалось значительно снизить список тех, кого хотят посадить на цепь и обязать гулять в наморднике.

— Дон, но в нем еще 13 mordens, и его вновь хотят расширить, — прервал выступающего английский мастиф Джордж.

— Да сэр, это так. Какие будут соображения?

— Давайте найдем разработчика этого законопроекта и отнимем у него кость.

— Что вы, Джордж! Если вы отнимете у него берцовую кость, он, во-первых, не сможет ходить, а во-вторых, в отместку повесит в черный список всех собак, в смысле — внесет. Давайте что-нибудь не столь радикальное.

— Тогда в ответ составим перечень потенциально опасных людей! — предложила болонка Белла.

— Старо. Он уже давно есть и возле каждого отдела полиции висит, хотя без привязки к породам, — парировал председательствующий.

— Как говорится, человек собаке друг. Предлагаю подергать за поводок кинематографистов. В старые добрые времена сколько было хороших фильмов про нашего брата. А сейчас? Котопес сплошной. Вот они, западные ценности, к чему привели!

— «Жил-был пес», «Бобик в гостях у Барбоса», — пустил слезу сенбернар Бэтмен. — Наши деды знали, за что боролись.

— Свободу Юрию Деточкину!

— Давайте без лозунгов, товарищи, — пролаял Дон Боливар. — Подытожим. Действия нашей инициативной группы по защите прав четвероногих предлагаю считать правильными, а потом надо заняться улучшением нашего имиджа, хотя бы в СМИ. Жучка, Бобик и Полкан всегда придут на помощь вам! Неплохой девиз. На этом все. Расходимся по одному и в намордниках.

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