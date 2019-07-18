Перейти на сторону белых

Нет, даже не понять до конца, почему он настолько велик — восторг от тихой охоты.

«Я ушел от красных и перешел на сторону белых», — пишет мне приятель и присылает фотографии собранных вчера тугих, лихих подосиновиков в оранжевых шляпках-беретках и сегодняшних, утренних, боровиков. Мне кажется, даже просто глядя на фотографию, я ощущаю их запах — ни с чем не сравнимый, от которого кружится голова и начинает в каком-то особом ритме стучать сердце: это приходит белая зависть, реакция на неудовлетворенный пока «охотничий» азарт.

Грибосборное сумасшествие — лучшее из всех. Тут сходится все — от дремлющего где-то в неизведанных генетических глубинах инстинкта собирателя до, может быть, не осознанной даже потребности в природной эстетике, которой так не хватает жителю мегаполиса. Поход за грибами — это соревнование с самим собой и госпожой Удачей и бесконечное восхищение увиденным.

А еще это — воспоминания. Тоже — особенные. Набор пластмассовых игрушечных грибов (почти в натуральный размер, очень натуралистично покрашенных) мне подарили года в два. Это был блестящий способ занять ребенка минимум на час: родители прятали грибы по всей квартире, давали мне корзиночку, и я семенила в «поход». Грибов было десять, девять съедобных и один мухомор, очень красивый. Однажды белый надежно спрятался от меня за ножкой стола, и я его смогла обнаружить только на следующий день. Вот это были эмоции!

Мне кажется, даже просто глядя на фотографию, я ощущаю их запах — ни с чем не сравнимый, от которого кружится голова и начинает в каком-то особом ритме стучать сердце Фото: Владимир Смоляков, «Вечерняя Москва»

Кажется, будто все происходило вчера... И помню точно: тогда-то родители и пообещали, что возьмут меня с собой в настоящий лес. Это случилось вскоре, и первая встреча с ним тоже врезалась в память: все казалось большим и каким-то бесконечным: и деревья, упиравшиеся в небо, и дорога. И первым я нашла мухомор.

Бесконечность давно уже перестала пугать, и уже не узнать, какой лес был для меня первым. И родители уже никогда не обнимут меня и не спросят, как там грибы. И в эти выходные я пойду в наш дачный лес, по которому никогда больше не пройдут те, кто заразил меня на всю жизнь бешеной любовью к природе и ее дарам. И даже если до меня там пройдут толпы грибников, я найду свой белый — он дождется меня, чтобы закружить голову своим ароматом, восхитить красотой.

Я возьму с собой внучку — в полтора года пора переходить на сторону белых. И она вспомнит этот день, обязательно. Может быть, тогда, когда я уже не спрошу у нее, как там грибы.

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