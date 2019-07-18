Инна Чурикова получила травму во время спектакля
• 22:55 • 18 июля 2019
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Инна Чурикова родилась в 1943 году
Фото: Официальный сайт Театра Наций
Народная артистка СССР Инна Чурикова получила травму, играя в спектакле в театре «Русская сцена» в четверг, 18 июля. Об этом сообщил супруг актрисы, режиссер Глеб Панфилов.
— Пока мы не понимаем, что произошло, ждем скорую, будет ли госпитализация, я не знаю, — сказал он. Его слова приводит ТАСС.
Как сообщает Telegram-канал Mash, Чурикову госпитализировали в институт Склифосовского.
Инна Чурикова родилась в Башкирии в 1943 году. Закончила с «красным дипломом» Щепкинское училище. Является лауреатом множества премий в области киноискусства.
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