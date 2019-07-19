Новый маршрут по местам Маяковского смогут посетить жители Москвы

Новый маршрут «Памятные места Владимира Маяковского» появился на сайте «Узнай Москву», который был разработан Департаментом информационных технологий. Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что разработан он в честь 126-летия со дня рождения поэта, который появился на свет 19 июля.

Портал предлагает москвичам прогуляться по памятным локациям, связанным с жизнью и творчеством Маяковского: Дом Моссельпрома в Калашном переулке, Петровский пассаж на улице Петровке, а также Дом Романова на Тверском бульваре и другие места.

— Продолжительность новой тематической экскурсии по городу — примерно два часа. Она охватывает семь локаций, связанных с творчеством и разными периодами жизни любимого поэта. Общая протяженность маршрута — 10 километров, — рассказала Сергунина.

Путь начинается рядом с домом 15/13 в переулке Маяковского, куда в апреле 1926 года поэт поселился вместе с Лилей и Осипом Брик.

Далее горожанам предлагается отправиться на Хитровский переулок. Там находилась Мясницкая полицейская часть, в здании которой когда-то Маяковский находился под арестом.

Следующая локация — дом 7 на Тверском бульваре или Дом Романова. Раньше здесь жили студенты, а некоторые из них были друзьями поэта. Там он впервые прочитал свои стихи.

Еще одна точка маршрута — Калашный переулок. Москвичам предлагается посетить семиэтажный угловой дом с башней — здание Моссельпрома, существовавшее с 1922 по 1937 год. Слоган на вывеске, красующейся на здании придумал Маяковский. Надпись гласит: «Нигде кроме как в Моссельпроме!».

Завершается путешествие на Триумфальной площади, которая раньше носила имя поэта. Открытие памятника Маяковскому состоялось 28 июля 1958 года. Его авторы — скульптор Александр Кибальников и архитектор Дмитрий Чечулин.

Чтобы перейти к маршруту и начать прогулку, нужно зайти на сайт «Узнай Москву» и нажать на вкладку «Маршруты», сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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