Мужчина задержан в Перово по подозрению в нанесении смертельных травм матери
В столичном районе Перово полиция задержала мужчину, подозреваемого в избиении своей матери. Женщина скончалась от полученных травм. Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе Главного управления МВД по столице.
Сообщается, что женщина 1953 года рождения была доставлена в больницу в ночь на 7 июня. У нее были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, переломами костей лицы, ребер, грудины и закрытым переломом шейки бедра. Женщина скончалась 16 июня.
Сын погибшей, мужчина 1975 года рождения, был задержан сотрудниками правоохранительных органов в четверг, 18 июля. В отношении него было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.
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