Названа причина отмены рейса Сургут — Москва
• 10:01 • 19 июля 2019
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Полет отменили из-за неисправности судна
Фото: https://pixabay.com
Срабатывание датчика кондиционирования стало причиной отмены рейса Сургут — Москва в аэропорте вылета. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании UTair.
Пассажиры ожидают резервный борт из столицы. Вылет назначен на 16:30, передает агентство городских новостей «Москва».
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