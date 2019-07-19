От дома до работы: директор центра занятости населения просыпается без будильника

Утро директора центра занятости населения «Моя работа» Романа Шкута начинается рано. Что он успевает сделать, пока едет до работы, выяснил корреспондент «ВМ».

В 6:40–7:00 утра Роман Александрович просыпается. Будильник ему не нужен, он уже привык вставать рано.

— Мелодия на будильнике у меня самая обычная — та, что очень раздражает и заставляет окончательно проснуться, — рассказывает он.

Первым делом Роман пьет стакан воды — это обязательный ежедневный ритуал. Затем делает легкую зарядку, слушает классическую музыку.

— Я бы хотел больше времени уделять спорту, но получается только вечером серьезно заниматься, — говорит он.

Телефон на ночь Роман Шкут не отключает никогда. Он всегда должен быть на связи.

— Позвонить могут в любой момент: и рано утром, и поздно ночью, если что-то срочное, — поясняет он. — Но все электронные устройства я храню в другой комнате.

Роман считает, что они плохо влияют на организм человека.

Завтракает директор центра занятости около 12 часов дня, поэтому после утренней зарядки он надевает костюм и выходит из дома. Я жду его у подъезда. Вместе мы садимся в машину — водитель приезжает в назначенный час к его дому в Хорошевском районе.

В дороге Роман отвечает на звонки, СМС, сообщения в нескольких рабочих чатах.

— Мой руководитель сейчас в отпуске, но все равно пишет, куда нужно съездить, какой отчет нужно сдать, — показывает он экран своего смартфона — на нем десятки оповещений. — У нас сейчас много важных проектов: и по набору врачей в медучреждения, и по обучению пенсионеров, безработных, и еще куча других задач, которые я контролирую лично.

Как у любого современного руководителя, у Романа есть ежедневник. Только не бумажный, а электронный. Встречи, собеседования, поездки, совещания и все другие дела в этот календарь вносит секретарь и иногда сам Роман.

— Все забито под завязку, — добавляет он.

По дороге на работу директор центра занятости просматривает план на день, вносит корректировки.

Пока мы едем в машине, ему звонит помощница. Она сообщает, что найден кандидат на должность руководителя одного из проектов, он уже ждет в офисе.

— Вот видите, в график добавилось еще собеседование, — говорит Роман Шкут. — А ведь у меня должна была быть встреча с делегацией из Ульяновской области.

По дороге на работу директор центра занятости просматривает план на день, вносит корректировки Фото: Алиса Павлова, «Вечерняя Москва»

В итоге встречу с делегацией он поручает своему заместителю.

До места назначения мы доезжаем минут за 30. До работы он старается, если не очень загружен делами, немного прогуляться, посмотреть, что происходит вокруг центра. После заходит в здание.

— Здравствуйте, — приветствует своих сотрудников Роман.

На лице его широкая улыбка. Он считает, что здороваться с коллегами и желать им доброго утра — важная часть начала рабочего дня.

— Утром и еще несколько раз за день я прохожу по всему центру, общаюсь со всеми, — рассказывает он.

Первым делом он снимает пиджак, вешает его на вешалку, рядом с которой маркерная доска, а на ней надпись: «Нужно относиться к своим сотрудникам так, как бы ты хотел, чтобы относились к тебе» Фото: Алиса Павлова, «Вечерняя Москва»

После общения с охранником, который докладывает о прошедшей ночи, Роман поднимается на лифте. Его кабинет находится на 4-м этаже. Первым делом он снимает пиджак, вешает его на вешалку, рядом с которой маркерная доска, а на ней надпись: «Нужно относиться к своим сотрудникам так, как бы ты хотел, чтобы относились к тебе». С этой фразы начинается его рабочий день.

СПРАВКА

Роман Александрович Шкут родился 15 октября 1986 года в городе Чимкенте, Казахстан, в семье военного. В 2009 году окончил Финансовую академию при правительстве РФ по специальности «экономист», а затем аспирантуру Финансового университета при правительстве РФ. Работал 6 лет в Министерстве иностранных дел РФ, год был в командировке в США.

Карьеру в столичном правительстве начал в 2015 году с должности директора центра квотирования рабочих мест, затем возглавлял центр занятости молодежи Москвы, а сейчас — центр занятости населения «Моя работа». Занимается акробатикой, играет на пианино, ведет здоровый образ жизни. Выходные любит проводить в кругу семьи. Любит историю и может часами говорить на эту тему.