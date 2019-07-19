Москва сократила ежегодное потребление газа на 6,5 миллиарда кубометров
За девять лет Москва сократила ежегодное потребление газа на 6,5 миллиарда кубометров, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков на Всероссийской конференции «Организационно-правовые аспекты контроля за эксплуатацией газового оборудования в жилых и многоквартирных домах», организованной АО «Мосгаз» и Министерством строительства РФ.
— За девять лет мы сократили потребление газа с 29,5 млрд до 23 миллиардов кубометров. Это связано с тем, что город развивался и продолжает развиваться. На улицах Москвы появилась архитектурная подсветка жилых домов, дополнительное освещение — порядка трех тысяч дополнительных светильников появилось на улицах города. Но потребление электротепловой энергии сокращается, что влечет за собой и сокращение потребления газа. Основная причина этой тенденции — создание новых технологий, — заявил Бирюков.
Также заммэра добавил, что темпы модернизации инженерных систем в столице составляют два процента в год.
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