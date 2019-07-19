Марат Хуснуллин: Три строящиеся хорды и рокада образуют транспортное кольцо

Завершаются работы по проектированию моста, который войдет в состав Юго-Восточной хорды. В настоящее время специалисты ведут постоянный мониторинг негативного воздействия на окружающую среду.

В ходе инспекции руководитель государственного казенного учреждения «Управление дорожно-мостового строительства» Василий Десятков сообщил, что в районе строительства путепровода на Юго-Восточной хорде вдоль территории Московского завода полиметаллов отсутствует превышение радиационного фона.

— Специализированная лаборатория провела дополнительные исследования участка строительства, в том числе с извлечением проб грунта из мест бурения под опоры моста. Протоколы испытаний подтвердили, что в зоне размещения мостового перехода радиоактивного загрязнения техногенными радионуклидами не выявлено, — сообщил он.

Заместитель директора проектной организации Денис Тарасов заявил, что при подготовке документации проведены все инженерно-экологические изыскания, в том числе исследования и оценка радиационной обстановки. А на период строительства организуют постоянный мониторинг для выявления негативного воздействия на окружающую среду.

Строительство Юго-Восточной хорды вдоль платформы Москворечье начнется только после получения заключения государственной экспертизы. Речь идет об отрезке магистрали в створе улиц Каспийской и Шоссейной. Возведение связки необходимо для улучшения транспортных связей территорий Юго-Западного, Южного и Юго-Восточного округов.

Проектом предусматривается строительство путепровода по основному ходу хорды вдоль территории Московского завода полиметаллов, далее он перейдет в мост через реку.

Сейчас завершаются работы по проектированию моста. Юго-Восточная хорда войдет в состав нового дорожного кольца.

— Три строящиеся хорды и рокада образуют полноценное транспортное кольцо. Его протяженность составит 133 километра, — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. — Значительную часть нового кольца составляют транспортные развязки — мосты, тоннели, эстакады — их запроектировано более 150.

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