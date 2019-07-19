ГИБДД: жертвами ДТП в Москве за полгода стали 20 мотоциклистов
• 14:01 • 19 июля 2019
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Общее количество аварий с участием мотоциклов в столице за указанный период сократилось на 1,5 процента, с 324 до 319 случаев
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»
В авариях с участием мотоциклов в Москве за первое полугодие текущего года погибли 20 человек. Это почти соответствует аналогичному показателю за 2018 год, проинформировали в пресс-службе столичной госавтоинспекции.
Общее количество аварий с участием мотоциклов в столице за указанный период сократилось на 1,5 процента, с 324 до 319 случаев. При этом на 3,2 процента снизилось количество людей, пострадавших в подобных авариях.
Сообщается, что за первое полугодие 2018 года в авариях с участием мототехники погибло 19 человек, передает РИА Новости.
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