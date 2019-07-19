Тина Канделаки показала, с чего начинается ее утро
• 14:41 • 19 июля 2019
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Подписчики оценили форму 43-летней телеведущей
Фото: Фотография из Instagram (https://www.instagram.com/tina_kandelaki/)
Известная телеведущая поделилась с подписчиками видеозаписью, где она занимается спортом. Журналистка, одетая в розовый спортивный костюм, качает мышцы спины на специальном тренажере.
— Так начинается утро нежной ранимой девушки, — прокомментировала свое видео Тина Канделаки. Журналистка также поинтересовалась у своих подписчиков, что они успели сделать с утра.
Поклонники оценили форму 43-летней телеведущей:
«Спина — шик!»
«Тина, вы крутышка!»
«Беру пример с вас! С утра тренировка!»
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Так начинается утро нежной ранимой девушки… А что вы успели сделать с утра?
Публикация от Тина Канделаки (@tina_kandelaki)
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